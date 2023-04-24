تدمير مستودع أوكراني للوقود في أرتيوموفسك

هاجم الجيش الروسي مستودع للوقود تابع للقوات الأوكرانية قرب أرتيوموفسك على محور دونيتسك، وتمكن من تدميره.

رئيس المكتب الصحفي للمجموعة العسكرية (جنوب)، فاديم أستافييف، صرح، في بيان، أن الوحدة الصاروخية للمجموعة العسكرية (جنوب) نفذت ضربة على نقطة المرابطة المؤقتة للواء الميكانيكي الـ 54 للقوات الأوكرانية في اتجاه مدينة ليسيتشانسك، وكذلك على مستودع الوقود ومواد التشحيم ونقطة التزود بالوقود التابعة للواء المنفصل الـ17 في قسطنطينوفكا في اتجاه سوليدار- باخموت- أرتيوموفسك وتكبد العدو خسائر في الجنود والمعدات العسكرية.

كما تعرضت نقطة المرابطة المؤقتة للواء الميكانيكي المنفصل الـ 24 للقوات الأوكرانية في منطقة دزيرجينسك لضربة مدفعية من جانب القوات الروسية ما أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصراً وتدمير 3 وحدات من المعدات العسكرية.