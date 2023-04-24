روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان للعودة فوراً إلى الاتفاقات القائمة الخاصة بإقليم قره باغ

دعت روسيا كلاً من أرمينيا وأذربيجان للعودة فوراً إلى الاتفاقات القائمة الخاصة بإقليم قره باغ، وذلك بعد أن تبادل الجانبان أمس الاتهامات بإقامة نقاط تفتيش بشكل أحادي ومخالف للاتفاقات الثلاثية مع روسيا في ممر لاتشين الذي يربط بين أرمينيا وإقليم قره باغ.

ونقل موقع آر تي عن الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم: إنه “من غير المقبول اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب تنتهك الأحكام الأساسية للبيان الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الموقع في الـ 9 من تشرين الثاني 2020 سواء كانت تتعلق بتغيير غير متفق عليه في آلية عمل ممر لاتشين أو محاولات استخدامه لأغراض لا تتماشى مع أجندة السلام”.

وعبر البيان عن قلق موسكو من هذا التصعيد القائم، معرباً عن الأمل بأن تتحلى باكو ويريفان بالإرادة السياسية وأن تتمكنا من التغلب على هذا المسار السلبي في المستقبل القريب.