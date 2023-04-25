استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة اثنين بانفجار لغم بريف الحسكة

استشهد ثلاثة أطفال وأصيب آخران في محيط بلدة تل تمر، جراء انفجار لغم أرضي زرعه الاحتلال الأمريكي في محيط قاعدته بمنطقة قسرك شمال مدينة الحسكة.

وأشارت مصادر أهلية إلى أن لغماً أرضياً زرعته قوات الاحتلال الأمريكي لتحصين قاعدتها بمنطقة قسرك 20 كم شرق تل تمر بريف الحسكة انفجر بمجموعة من الأطفال كانوا يجمعون حجارة بازلتية للبناء في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن الانفجار أدى إلى استشهاد طفلتين مباشرة، وتم نقل الآخرين إلى مشفى تل تمر ليتوفى طفل ثالث لاحقاً، جراء الإصابة البالغة، فيما لا يزال الطفلان الآخران في حالة حرجة.