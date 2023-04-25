الأمطار تتسبب بانهيار غرفتين طينيتين في مدينة السلمية

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة السلمية بريف حماة الشرقي ، خلال الفترة الماضية، بانهيار غرفتين طينيتين ضمن منزلين متجاورين، دون وقوع خسائر بشرية.

ووفقا لما نقلته وكالة سانا عن رئيسة مجلس مدينة سلمية، سهاد زيدان، فإن الغرفتين المنهارتين يعود تاريخ بنائهما إلى أكثر من 125 عاماً، وفق قاطني المنزلين، وهذا هو السبب المرجح للانهيار.

كما بينت أن المنزلين، اللذين اقتصرت أضرارهما على الماديات، لم يتم الكشف عليهما من قبل لجان السلامة الإنشائية ومجلس المدينة، نتيجة عدم تقديم القاطنين طلباً بذلك لاعتقادهم أن الغرف سليمة وغير متضررة إنشائياً.

وأشارت إلى أن مجلس المدينة يعمل حالياً على ترحيل الأنقاض، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بهذا الخصوص.