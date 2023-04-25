الجو صحو بشكل عام ومائل للبرودة ليلاً

تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو ربيعياً دافئاً وصحواً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً، وخاصة في المناطق الجبلية، ويحذر من تدني درجات الحرارة وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية ومن تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة أحيانا في المناطق الغربية والجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.