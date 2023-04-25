الرئيس الصيني شي جين بينغ يتسلم أوراق اعتماد سفير سورية لدى الصين

تسلم الرئيس الصيني شي جين بينغ أوراق اعتماد سفير الجمهورية العربية السورية لدى الصين محمد حسنين خدام وأوراق اعتماد 69 سفير دولة أخرى.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن شي أعرب خلال ترحيبه بالسفراء أمس في قاعة الشعب الكبرى في بكين عن استعداد الصين لتعميق أواصر الصداقة، وتوسيع التعاون متبادل المنفعة مع شعوب الدول الأخرى على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ودفع العلاقات الثنائية قدماً.

وعبر الرئيس الصيني عن أمله أن يكتسب السفراء فهماً شاملاً ومتعمقاً للصين، وأن يعملوا كمبعوثين للصداقة وجسور للتعاون، مشدداً على عزم الصين تقديم كل أنواع الدعم للسفراء لكي يؤدوا واجباتهم.

ووجه الرئيس الصيني عبر السفراء تحياته القلبية وأطيب تمنياته إلى قادة دولهم وقادة المنظمات التي يعملون فيها وإلى شعوبهم.