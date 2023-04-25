25, 04, 2023 - 2:43 مساءً

المشي..يضبط مستوى السكر في الدم

صحة 

كشفت دراسة حديثة المشي لثلاث دقائق كل نصف ساعة يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، ذلك حسب نتائج تجربة أجريت لصالح رابطة مرضى السكري البريطانية الخيرية.

الدراسة، أجريت على 32 شخصا من المصابين بداء السكري من النوع الأول، تضمنت قيامهم برياضة المشي لدقائق قليلة كل نصف ساعة، ما ساعدهم على ضبط نسبة السكري في الدم.

وأنه بالنسبة لبعض المصابين بالسكري النوع الأول، فترات الرياضة القصيرة يمكنها أن تصبح ضرورية كخطوة أولى نحو المزيد من النشاط الجسدي، وبالنسبة لآخرين يمكن أن تكون مثالا للخطوات التي يجب اتباعها لضبط مستوى السكر في الدم.

في إحدى الفترتين، بقوا جالسين وفي الأخرى قاموا بالمشي  ثلاث دقائق بشكل بسيط كل نصف ساعة، وتمت مراقبة مستوى السكر في الدم لمدة 48 ساعة بشكل متواصل، مع تناولهم نفس النوع من الطعام وبنفس الكميات خلال الساعات السبع مع الحفاظ على نفس نسبة الأنسولين في أجسامهم.

وأدى المشى بهذا الشكل إلى تخفيض مستوى السكر في الدم، إلى 6.9 مليمول، بينما كان المستوى المعتاد هو 8.2 مليمول.

داء السكري مرض مزمن، يجعل مستوى السكر في الدم مرتفعا بشكل كبير، وهناك نوعان منه.

النوع الأول يقوم نظام المناعة بمهاجمة الخلايا المنتجة للأنسولين وتدميرها.

النوع الثاني يقوم الجسم بالتوقف عن إنتاج الكمية الكافية من الأنسولين، أو تتوقف الخلايا المسؤولة عن استقبال الأنسولين في الجسم، عن الاستجابة له.

ويعد النوع الثاني من السكري هو الأكثر شيوعا.

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