25, 04, 2023 - 2:40 مساءً

توقعات أممية بأن تصبح الهند الأكثر سكاناً في العالم

دولي-منوع 

توقعت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن تصبح الهند الدولة الأكثر سكاناً في العالم مع نهاية شهر نيسان الجاري.

ونقلت سبوتنيك عن الإدارة قولها في بيان اليوم: “إن عدد سكان الهند يستمر في النمو على مدى عقود عدة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى مليار و425 مليوناً و775 ألفاً و850 نسمة بنهاية الشهر الحالي، متجاوزة بذلك عدد سكان الصين”.

وأشارت الإدارة إلى أن معدل الخصوبة الحالي في الهند يبلغ 2 ولادة لكل امرأة أي أقل بقليل من العتبة البالغة 2.1 والتي تمثل مستوى الاستقرار السكاني على المدى الطويل في غياب الهجرة السكانية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في الهند بين عامي 2023 و2050، إضافة لاستمرار عدد البالغين في سن العمل بالزيادة كنسبة من مجموع السكان خلال منتصف القرن.

وتعتمد هذه التوقعات على أحدث تقديرات الأمم المتحدة وتوقعاتها لعدد سكان العالم، فيما كانت المنظمة الدولية أجلت التعداد السكاني المخطط لعام 2021 في الهند، بسبب جائحة كورونا، حيث من المقرر الآن إجراء التعداد في عام 2024.

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