الجو صحو.. والحرارة إلى ارتفاع

ترتفع درجات الحرارة بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة، وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا .

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية ومن تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون.

ولفتت المديرية إلى أن الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة بعد الظهر في المناطق الغربية والجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.