الحسكة.. مسلحون من ميليشيا “قسد” يعتدون على عميد كلية الهندسة الزراعية

هاجم مسلحون من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي اليوم مكتب عميد كلية الهندسة الزراعية في الحسكة الدكتور قصي العمر واعتدوا عليه بالضرب.

مدير فرع جامعة الفرات في الحسكة، الدكتور جمال العبد الله، ذكر، في تصريح لوكالة سانا، أن مسلحين من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي هاجموا مكتب عميد كلية الهندسة الزراعية في الحسكة الدكتور قصي العمر واعتدوا عليه بالضرب بأداة حادة، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى أحد المشافي في المدينة.