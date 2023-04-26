المتحدثة باسم الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن تفتقد للمنطق

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصرفات واشنطن وسياساتها تفتقد إلى أي اتساق أو منطق في المنهج والتفكير.

وفي تصريح لها، تعليقا على امتناع واشنطن عن منح تأشيرات دخول إلى أراضيها لبعض الصحفيين الروس، ذكرت زاخاروفا أنه “يتكون انطباع بأن الولايات المتحدة غالبا ما تبحث عن عذر فقط لإثارة المتاعب للآخرين، ولا نرى أي منهجية في تصرفاتها”.

وتساءلت “لماذا كان من الضروري عدم السماح بدخول 10 صحفيين روس، وما هي مصلحة الجانب الأمريكي من ذلك بوجود وسائل الاتصال الحالية، حيث سيحصل هؤلاء الصحفيون على ما يلزمهم من المعلومات”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن “السياسة الخارجية الأمريكية أصبحت مهنة قليلي الاحتراف وعديمي المهنية أو أصحاب المصالح الآنية الانتهازية أو أنهم يفعلون ذلك فقط لإثارة غضب الآخرين دون حساب العواقب”.