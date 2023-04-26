درعا.. ضبوط مخالفات في عمل محطتي محروقات ومخبز خاص

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا مخالفات في عمل محطتي محروقات ومخبز خاص، وفعاليات تجارية مختلفة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور يحيى عبد الله، ذكر، بحسب ما نقت وكالة سانا، أن الضبوط طالت أصحاب محطتي محروقات الزعبي في بلدة اليادودة والنابلسي في بلدة المزيريب، بسبب عدم الإعلان عن الأسعار ومخبز بلدة موثبين الخاص، بسبب إنتاج خبز سيىء الصنع

كما أوضح بأن دوريات حماية المستهلك نظمت خمسة ضبوط بحق أصحاب محال ألبسة ومواد صحية وغذائية في مدينتي درعا وإزرع وبلدة كفر شمس لمخالفات تتعلق بإبراز فواتير غير نظامية أو عدم إبراز فواتير ومحل خضار وفواكه في بلدة القنية، بسبب عدم الإعلان عن الأسعار.