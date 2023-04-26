شركة (أي سبيس) تعلن فشل عملية هبوط مركبة على سطح القمر

أعلنت شركة (آي سبايس) اليابانية، العاملة في مجال الفضاء، فشل عملية إنزال مركبة من تصنيعها تحمل المستكشف الإماراتي (راشد) على سطح القمر.

الشركة ذكرت، وفقا لوكالة فرانس برس، أن عملية إنزال المستكشف الموجود في مدار القمر منذ شهر وعلى بعد 100 كيلومتر من سطحه، فشلت، حيث فقدت الفرق الأرضية الاتصال بالمركبة خلال محاولة هبوطها التي تنفذ بالكامل آلياً، موضحة بأن هناك ثمة احتمالاً كبيراً بأن تكون المركبة نفذت هبوطاً قاسياً على سطح القمر.

رئيس الشركة ومؤسسها، تاكيشي هاكامادا، اعتبر أن المهمة كانت ذات أهمية كبيرة إذ أتاحت اكتساب الكثير من البيانات والخبرة.

وأشار إلى أنه من المهم استخدام هذه المعارف وهذه التجربة في المهمة الثانية وما يليها كاشفاً عن إعداد الشركة لمهمتين جديدتين، لمحاولة الهبوط على سطح القمر.

وكانت المركبة اليابانية قد أُطلقت في كانون الأول الماضي، من قاعدة كاب كانافيرال الأميركية، محمولة على متن صاروخ لشركة (سبايس إكس)، وتحمل مركبات قمرية عدة من بينها نموذج ياباني مصغر، ومركبة قمرية أخرى هي المستكشف الإماراتي (راشد) الذي صممته دولة الإمارات العربية المتحدة وتولت بناءه.