في أيار المقبل.. جمارك دمشق تعلن عن مزاد علني

أعلنت مديرية جمارك دمشق عن إجراء مزاد علني لبيع بضاعة محجوزة متنوعة موجودة لدى أمانة جمارك دمشق، بعد أن مضت عليها مدة الحفظ القانونية وذلك في الثالث والرابع من أيار القادم.

المديرية ذكرت أنه يشترط للمشاركة بالمزاد، المقام الساعة الـ 12 ظهراً، بمقر مديرية التأهيل والتدريب في مديرية الجمارك العامة، تقديم عدد من الأوراق الثبوتية، منها طلب اشتراك مع صورة عن البطاقة الشخصية، ووثيقة غير محكوم، وسجل تجاري أو صناعي ودفع مبلغ التأمينات بموجب إشعار مصرفي، وألا يكون المشترك محروماً من الاشتراك بالمزادات أو التعاقد مع الدولة ويتعهد بسداد كامل قيمة البضاعة خلال المدة القانونية المحددة.

وبحسب المديرية، يمكن معاينة البضاعة قبل المزاد، وهي عبارة عن “أحذية وأقمشة وأجهزة إنارة وأدوات مائدة وقطع تبديل وأثاث خشبي وكراسي مكتبية ورولات ألمنيوم وورق جدران وورق لاصق وألعاب” وغيرها.