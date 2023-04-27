أجواء ربيعية دافئة.. واحتمال هطول زخات مطرية

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

المديرية العامة للأرصاد الجوية ذكرت، في نشرتها صباح اليوم، أن الجو ربيعي دافئ، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول مساء إلى غائم على المناطق الغربية مع احتمال هطل زخات محلية خفيفة من المطر في تلك المناطق.

ولفتت المديرية إلى أن الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة أحياناً، تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.