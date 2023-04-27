في تجارتها مع الصين.. الأرجنتين تعتمد اليوان بدلاً من الدولار

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، أن بلاده ستسدد ثمن وارداتها من الصين باليوان بدلاً من الدولار الأمريكي.

وخلال اجتماع مع السفير الصيني في بوينس آيرس، زو شياولي، بين ماسا، بحسب وكالة نوفوستي، أن الأرجنتين ستبرمج جزءاً من وارداتها باليوان، بما يساوي أكثر من مليار دولار الشهر المقبل، لافتاً إلى أن هذه الآلية ستحل مكان استخدام احتياطات الأرجنتين المتناقصة من الدولار.

وأشار وزير الاقتصاد الأرجنتيني إلى أن قرار الدفع باليوان يسمح للبلاد الحفاظ على حجم الواردات ووتيرة التجارة بين الأرجنتين والصين.

كما نوه إلى أن أسوأ جفاف في تاريخ الأرجنتين تسبب بخفض صادراتها بمقدار 15 مليار دولار، وذكر أنه تم تحديد مهمة الحفاظ على الاحتياطيات لضمان استيراد السلع والموارد التي تعتبر أساسية للبلاد.