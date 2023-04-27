قبل بدء موسم الحصاد.. إجراءات ضرورة من حراج درعا

أعلنت دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا اتخاذ إجراءات ضرورية لاستقبال موسم الحصاد والحيلولة دون وصول الحرائق إلى حقول الفلاحين.

وفي تصريح لوكالة سانا، ذكر رئيس دائرة الحراج، المهندس جميل العبد الله، أن الدائرة جهزت الصهاريج، ووزعتها على مناطق الزراعة الرئيسية، بواقع صهريج واحد لكل من مدن الصنمين وإزرع ونوى، وصهريجين لمدينة درعا، كما خصصت الرقم المجاني “188” لتلقي الاتصالات في حال حدوث حرائق.

وأضاف بأن الدائرة وزعت عمال الإطفاء على مناطق الزراعة، وزودتهم بمضخات ظهرية للاستجابة للحرائق في مناطق صعبة الوصول، كما وجهت الفلاحين عن طريق الوحدات الإرشادية لإزالة الأعشاب وحراثة خط أمان، ولا سيما الحقول المجاورة للطرق.

وبين المهندس العبد الله أن الدائرة طبعت منشورات تحذيرية بخطورة الحرائق على المحاصيل، كما وجهت مجالس المدن والبلدات بتجنب حرق مكبات القمامة حتى انتهاء موسم الحصاد.