ريف درعا.. الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي “داعش”

ضبطت الجهات المختصة كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر في عدة مناطق بريف درعا، وهي من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة في تصريح لمراسلة سانا بدرعا أنه “خلال متابعة أعمال تمشيط ما تبقى من مناطق ومزارع في محيط المدن والبلدات بريف درعا، وبالتعاون مع الأهالي تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش”.

وبين المصدر أن الأسلحة والمضبوطات شملت “بنادق آلية ورشاشات متوسطة وثقيلة و قواذف (أر بي جي) ومدافع هاون وقنابل يدوية وقذائف متنوعة وكميات كبيرة من الذخيرة الخاصة بهذه الأسلحة”.