التعليم العالي: تمديد قبول طلبات الاشتراك بالامتحان الوطني للصيدلة وهندسة العمارة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد قبول طلبات الاشتراك بالامتحان الوطني لاختصاصات (صيدلة – هندسة عمارة مقبولين سابقاً) بدءاً من يوم الأربعاء القادم الساعة التاسعة صباحاً ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس القادم.

ولفتت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أسماء المقبولين للامتحان على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الأوراق المطلوبة للتعادل يجب أن تكون وفق النماذج المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرة إلى أنه على الطلاب المتقدمين لهذا الإعلان مراجعة الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد لاحقاً، لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية ومتابعة الموقع الإلكتروني، للاطلاع على المحاور الامتحانية ومكان الامتحان وتفاصيله.

وبينت الوزارة أنه لا يحق لأي طالب من حملة الشهادات غير السورية التقدم للامتحان الوطني ما لم يتقدم بطلبه وفق الإعلانات التي تصدر عن الوزارة ويتم ترشيحه للامتحان من قبل الوزارة، ولا يعتبر تسديد رسم الامتحان على حساب الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد والتسجيل إلكترونياً كافياً للتقدم للامتحان ما لم يتم تقديم الطلب أصولاً في الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه على جميع المتقدمين الذين سيتقدمون بطلباتهم أن يبادروا بتسديد رسم الامتحان الوطني، وتسجيل طلبهم إلكترونياً وفق إعلان الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد بعد تقديم طلب الاشتراك للامتحان في الوزارة.