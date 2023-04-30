01, 05, 2023 - 12:06 صباحًا

المقداد يجدد لـ تشاي دعم سورية لوحدة أرض وشعب الصين ولمبدأ الصين الواحدة

سورية 

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط تشاي جون والوفد المرافق.

وجدد الوزير المقداد خلال اللقاء اليوم دعم سورية لوحدة أرض وشعب الصين ولمبدأ الصين الواحدة، رافضاً في هذا الصدد محاولات بعض الدول التدخل بالشؤون الداخلية للصين.

وعبّر المقداد عن إعجاب سورية ودعمها لمبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ المتعلقة بالأمن العالمي، وبالتنمية العالمية والحضارة العالمية وغيرها من المبادرات، كما عبر عن تقدير سورية للصين في دعمها لمكافحة الإرهاب.

بدوره عبر المبعوث الصيني عن سعادته للإنجازات التي حققتها سورية، البلد الصديق للصين، ورفض الصين لكل محاولات التدخل الخارجي بشؤونها الداخلية، مجدداً دعم بلاده لوحدة وسيادة سورية واستقلالها، ودعوتها للرفع الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وكذلك لخروج القوات الأجنبية غير الشرعية المتواجدة على الأراضي السورية.

حضر اللقاء الدكتور عماد مصطفى مدير المعهد الدبلوماسي سفير سورية السابق في بكين، والسفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الآفروآسيوية، وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي في وزارة الخارجية والمغتربين، وحضر من الجانب الصيني السفير الصيني في دمشق شي هونغوي وعدد من الدبلوماسيين الصينيين.

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