المقداد يشارك غداً باجتماع لوزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق في عمان

يشارك وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق، المقرر عقده في عمان غداً.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة اليوم على حسابها في تويتر: سيشارك وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق الذي يعقد يوم غد الإثنين في العاصمة الأردنية عمان، لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً.

وأوضحت الوزارة أن الوفد المرافق للوزير المقداد يضم كلاً من معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، والمستشار اهاب حامد من مكتب الوزير.