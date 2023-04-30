لاستخدامه مواد منتهية الصلاحية.. إغلاق مصنع بسكويت أطفال

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية منشأة لتصنيع بسكويت الأطفال ومادة السمسمية، لاستخدامه مواد مرتجعة وتالفة ومنتهية الصلاحية.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس أحمد زاهر، صرح لوكالة سانا أن معمل البسكويت يقوم بإعادة عجن وطحن المواد المستخدمة، لإعادة التدوير والتصنيع وطرحها في الأسواق، كما أن هذه المواد لا تحتوي مواصفات نوع المادة المستخدمة وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها، والمنشأة تقع في منطقة غير المنطقة المرخصة لها بقصد تضليل جهاز حماية المستهلك.

ولفت إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم ومصادرة جميع المواد المدورة المطحونة والمواد التي دون مواصفة، وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء وإغلاق المنشأة بالشمع الأحمر.

وخلال جولةٍ صباحية على المخابز، ضبطت المديرية، فق المهندس زاهر، مخبزاً يقوم صاحبه بالتصرف بنحو 14 طناً من مخصصاته من الدقيق التمويني والاتجار بها في السوق السوداء، واستبدالها بأكياس نخالة ووضع أكياس فارغة وتعبئتها ورصفها، لإيهام دوريات حماية المستهلك بأن الدقيق موجود وتم استهلاكه في المخبز، مشيراً إلى تغريم صاحب المخبز بنحو102 مليون ليرة سورية .