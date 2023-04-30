موسكو تفرض غرامة مالية على ويكيبيديا

قرر القضاء الروسي فرض غرامة مالية على الشركة المشغلة لموقع “ويكيبيديا فاونديسن”، لانتهاكها القوانين المتعلقة بشؤون الإنترنت في البلاد وعدم حذفها معلومات مزيفة عن الجيش الروسي.

وذكرت صحيفة فيستي الالكترونية الروسية أن “محكمة كالينين في تيومين الروسية” أقرت في وقت سابق بأن بعض المعلومات المتعلقة بالجيش الروسي وأماكن تواجد بعض قطعاته تعتبر معلومات محظورة من النشر على الإنترنت في روسيا، وطالبت المحكمة الروسية من خلال هيئة روسكومنداز بحذف مثل هذه المعلومات من موقع “ويكيبيديا”، إلا أن المؤسسة لم تمتثل للطلب الروسي، ما جعل المحكمة تقرر أن المؤسسة مذنبة وتفرض عليها غرامة تقدر بـ 2 مليون روبل بموجب البند الثاني من المادة الخاصة المدرجة بقانون الجرائم الإدارية في الاتحاد الروسي المتعلق بالمحتوى المحظور على الإنترنت.