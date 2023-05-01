الرفاق البعثيون في شعبتي المدينة الثالثة والعمال الثانية يؤدون قسم العضوية العاملة

البعث ميديا بسام عمار

أدى الرفاق البعثيون ضمن نطاق عمل شعبتي المدينة الثالثة والعمال الثانية قسم شرف نيل العضوية العاملة في المركز الثقافي العربي بالميدان بحضور الرفيق فادي احمد رئيس مكتب الشباب في فرع دمشق للحزب .

وهنأ الرفيق أحمد الرفاق وتنمى لهم التوفيق في المرحلة الجديدة والتي ستسمح لهم المشاركة بشكل أوسع في الحياة الحزبية وتبوء المواقع القيادة وهي في الوقت ذاته مسؤولية وطنية وأخلاقية وأمانة لأن الرفيق البعثي يحمل كل الصفات النبيلة وهو دائما القدوة الحسنة في المجتمع متمنيا عليهم متابعة التثقيف الذاتي والمعرفي بحيث يكونوا قادرين على العطاء وتنورين رفاقهم والمجتمع مشيرا إلى أن حزب البعث وخلال العقود الماضية استطاع بناء سورية الحديثة بمؤسساتها الوطنية والتي حمت سورية خلال هذه الحرب الارهابية الظالمة وعلى رأسها مؤسسة الجيش العربي السوري الذي حير العالم بعقيدته الوطنية وكأن الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد دائما القدوة لهذه المؤسسة وللرفاق ولكل سوري واليوم هو رمز لكل حر ومقاوم في العالم وقيادته الحكيمة والشجاعة أسقطت هذه الحرب وانتصار سورية أسقط سياسة الهيمنة الأمريكية وسمح بظهور أحلاف وتكتلات عالمية وقفت في وجهها وضد سياسة الغرب المتوحشة مؤكدا أن سورية لم تساوم يوما على سيادتها الوطنية وحرية قرارها منوها إلى أن عودة العرب الى سورية سببه صمودها وانتصارها وايمانهم أنه لاعروبة دونها.

وأكد الرفيق أحمد خلال اجتماع قيادات الفرق أن الجانب التنظيمي هو أساس قوة الحزب ويجب ايلائه كل الاهتمام لأنه عندما يكون بخير يكون الحزب كذلك داعيا إلى تفعيل دور الفرقة وهي أساس العمل الحزبي لاسيما في الأحياء بحيث تأخذ الدور المطلوب منها وأن تكون حاضرة بكل الأمور المتعلقة بعمل الحي والمقصد لحل المشكلات وتفعيل دور لجان الأحياء واطلاق المبادرات في الأحياء وتفعيل الجانب الخدمي من خلال عقد اللقاءات الخدمية والاهتمام بعملية التنسيب والتركيز على النوع وليس على الكم كذلك تفعيل الجانب الاجتماعي للعمل الحزبي وهو ما تؤكد عليه القيادة دائما وعقد الاجتماعات وان يكون جدول أعمالها متنوعا ويحقق الغاية منوها إلى أهمية ما قام به الرفاق وفروع الحزب والمنظمات والنقابات خلال الكارثة الزلزالية لجهة تقديم المساعدات والدعم بمختلف أوجهه والذي كان مكملا لحالة التكافل المجتمعي لكل محافظات الوطن وللقطاع الخاص وهذا التكافل أسقط كل الرهانات الخارجية على تماسك المجتمع و الرهانات الخاصة بقدرة مؤسسات الدولة على مواجهة الكارثة.

وأشار الرفيق رئيس المكتب إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في مؤتمر الشعبتين لجهة الحضور وتقديم المداخلات التي تعبر عن حيوية الحزب وتطور مؤتمراته لأننا نريد مؤتمرات فاعلة وحيوية وفيها أفكار تطور مختلف جوانب العمل الحزبي.

وفي نهاية الاجتماع تم تكريم فريق شعبة المدينة الثالثة لحصوله على المرتبة الثالثة في المناظرات الثقافية على مستوى الفرع.

حضر الاجتماع والقسم قيادة الشعبتين.