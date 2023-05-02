أجواء ربيعية معتدلة وسديمية في المناطق الشرقية والبادية

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون مائلاً للبرودة ليلاً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في القلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، والجو ربيعي دافئ بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والبادية.