02, 05, 2023 - 11:56 صباحًا

إيران والهند تؤكدان التزامهما بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله

دولي-سياسة 

أكدت كل من إيران والهند التزامهما بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله والسعي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وأعلن الجانبان في بيان مشترك صدر عقب الزيارة التي قام بها مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال إلى طهران ولقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني “الالتزام بتعزيز التعاون في المجالات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لتحقيق التكامل الإقليمي ومواجهة التحديات بشكل مشترك ومراجعة التطورات الجديدة والمؤثرة في العالم”.

واعتبر البيان أن تسهيل حركة النقل والمواصلات بين البلدين يعد العنصر الرئيسي في التكامل الإقليمي، مشددا على أهمية مشروع ميناء تشابهار الإيراني كنقطة ترانزيت لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأشار البيان إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة مع الاتحاد الروسي وسائر البلدان الأخرى في آسيا الوسطى والقوقاز لتحسين ممرات النقل والشحن الدولية، ولا سيما ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب وطرق النقل الأخرى، لافتاً إلى أهمية التعاون لإيجاد حل للوضع الإنساني والاقتصادي في أفغانستان

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