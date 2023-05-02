إيقاف ضخ المياه من محطة علوك بريف الحسكة جراء تعدي الإرهابيين على خط الكهرباء المغذي لها

انقطعت المياه عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية على طول خط جر المياه من محطة علوك إثر إيقاف الضخ من المحطة مجدداً جراء التعديات والانتهاكات المتكررة على خط التوتر الكهربائي المغذي للمحطة من قبل الإرهابيين المنتشرين بريف الحسكة الشمالي.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد مدير مياه الحسكة المهندس محمود عكلة توقف ضخ المياه من محطة علوك جراء استمرار الانتهاكات على خط التوتر الكهربائي المغذي للمحطة نتيجة التعديات التي يقوم بها الإرهابيون على خط جر الكهرباء.

وبين عكلة أن المحطة تُخصص بكمية 7.5 ميغا من محطة كهرباء الدرباسية، ومع ذلك لا يصل منها إلى المحطة سوى 2 ميغا، وهذه الكمية غير كافية لتشغيلها باستمرار، داعياً كل الأطراف للضغط باتجاه إزالة التعديات والسماح لعمال الشركة بالدخول إلى المحطة لضمان استمرار عملها وديمومة ضخ المياه.

وأشار عكلة إلى أن مؤسسة المياه تواصل تأمين مياه الشرب للأهالي بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في سورية من خلال تعبئة الخزانات في الشوارع الرئيسية بشكل يومي، وتشغيل 16 محطة تحلية ضمن مركز مدينة الحسكة لتأمين مياه الشرب على مدار الساعة.