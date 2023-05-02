البيت الأبيض يحدد تاريخ انتهاء إلزامية التطعيم ضد كوفيد للوافدين إلى أمريكا

أعلن البيت الأبيض عن انتهاء سريان إلزامية التطعيم ضد كوفيد للمسافرين إلى الولايات المتحدة وموظفي الدولة في 11 أيار.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان للرئاسة الأميركية قولها أمس: “نعلن أن الإدارة ستنهي متطلبات التلقيح ضد كوفيد 19 للموظفين الفدراليين والمقاولين الفدراليين والمسافرين الدوليين جواً في نهاية يوم 11 أيار وهو اليوم نفسه الذي تنتهي فيه حالة الطوارئ الصحية العامة.

وتوفي أكثر من مليون شخص جراء كوفيد في الولايات المتحدة لكن البيت الأبيض أشار إلى أن تفشي الوباء توقف تقريباً ما أدى إلى رفع القيود التي فرضت حينما كان الفيروس يجتاح مناطق بأكملها ويفرض إغلاقاً اقتصادياً ضاراً.