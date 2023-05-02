الزمالك ينسحب من كأس السوبر المصري

أعلن نادي الزمالك عدم مشاركته في مباراة السوبر المصري ضد غريمه التقليدي الأهلي والمقرر إقامتها على ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الجمعة المقبل.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن فريق الزمالك لن يشارك في لقاء السوبر جراء إعلان لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم وقف النظر في الاستئنافات والقرارات المطعون فيها الصادرة من قبل لجنة الانضباط، وخاصة فيما يتعلق بوقف قرار إيقاف لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم الملقب (كهربا).

وأضاف منصور: “عقوبة كهربا تأجلت أكثر من مرة.. وأعتذر للجماهير الزملكاوية في مصر والإمارات عن عدم حضور الفريق لكن لا يمكن أن نلعب في هذه الظروف”.

من جهته أعلن اتحاد الكرة المصري أن فريق بيراميدز وصيف بطل الدوري الموسم الماضي هو من سيشارك في بطولة السوبر المصري بالإمارات أمام الأهلي بدلاً من نادي الزمالك وفقاً للوائح، وأنهم حصلوا على موافقته للمشاركة في البطولة.