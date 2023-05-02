قريباً..إيران تزيح الستار عن أول سيارة كهربائية

أعلن مهدي إسلام بناه رئيس منظمة المعايير الوطنية الإيرانية أنه ستتم إزاحة الستار عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع في الـ 20 من أيار الحالي.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن إسلام بناه قوله في تغريدة على تويتر: “سيتم تدشين أول سيارة كهربائية عبر جهود المصنعين والمتخصصين المحليين وستمنح العلامة الوطنية للمقاييس”.

من جهته أعلن عميد جامعة طهران محمد مقيمي انطلاق مشروع لصنع قمر صناعي مشترك للبحث العلمي بين الجامعة وكلية الفضاء بجامعة موسكو، مؤكداً أن تنفيذ الخطط التشغيلية لهذا المشروع سيبدأ خلال الأسبوعين المقبلين.