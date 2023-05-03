الجمعية الحرفية للصياغة: ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية!!

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 10 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله يوم أمس، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير حيث وصل إلى 2017 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 445 ألف ليرة، وسعر شراء 444 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 381429 ليرة وسعر شراء 380429 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 16 مليوناً و586 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و800 ألف ليرة.