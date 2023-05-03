الجو ربيعي دافئ بين الصحو والغائم جزئياً

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية ويكون مائلاً للبرودة ليلاً في أغلب المناطق وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية في معظم المناطق وشمالية شرقية إلى شرقية في المناطق الجنوبية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام و سديمياً في المناطق الشرقية والبادية .