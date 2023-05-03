الرئاسة الروسية: محاولة النظام الأوكراني استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين عمل إرهابي ولنا حق الرد

أعلنت الرئاسة الروسية اليوم إسقاط طائرتين مسيرتين حاول النظام الأوكراني استهداف منطقة الكرملين بهما، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقاياهما في المنطقة.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان نقلته وكالة نوفوستي: “استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار تم تعطيل المسيرتين”.

وأضاف البيان: “ونتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس فلاديمير بوتين بأذى ولم يتغير جدول أعماله ويستمر كالمعتاد، كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات دون طيار على أراضي الكرملين”.

وأكد البيان أن هذا الهجوم على المقر الرئاسي يعد عملاً إرهابياً مخططاً ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسباً.