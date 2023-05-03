الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى سورية تستمر يومين يلتقي خلالها الرئيس الأسد

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير.

وسيجري الرئيس رئيسي مع السيد الرئيس بشار الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الإيراني كلاً من:

– السيد حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية

– السيد مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة)

– السيد محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع

– السيد جواد أوجي، وزير النفط

– السيد عيسى زارع بور، وزير الاتصالات

– السيد غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية

– السيد عباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي

– السيد محمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية

واستقبل السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجرت للرئيس الإيراني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر الشعب، ثم عزف النشيدان الوطنيان للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية، بعد ذلك جرى استعراض حرس الشرف، وصافح الرئيسان بشار الأسد وإبراهيم رئيسي أعضاء الوفدين الرسميين.