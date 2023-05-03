خان شيخون.. فرع الهلال الأحمر يفتتح مستوصفاً صحياً

افتتح فرع الهلال الأحمر العربي السوري بمحافظة إدلب مستوصفاً لتخديم الأهالي في مدينة خان شيخون بالريف المحرر.

رئيس فرع الهلال الأحمر بإدلب، محمد وتي، أوضح، في تصريح لوكالة سانا، أنه تم افتتاح المستوصف بدعم من الصليب الأحمر الدانماركي صحياً، وسيقدم خدماته الطبية للمواطنين من مختلف الأعمار مجاناً من خلال ثلاث عيادات داخلية ونسائية و أطفال، مع تقديم الأدوية اللازمة مجاناً.

ولفت إلى أن المستوصف يوجد فيه ثلاثة أطباء باختصاصات مختلفة وثلاثة ممرضين، إضافة إلى فني صيدلي، مشيراً إلى أنه الأول من نوعه الذي يفتتحه الهلال الأحمر في محافظة إدلب، حيث سيستقبل المرضى من كل مناطق الريف المحرر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

وبين وتي أن المستوصف مجهز بجميع التجهيزات اللازمة لضمان إنجاز العمل بشكل جيد، حيث يضم مخبراً للتحاليل وجهاز إيكو لفحص النساء.

كما نوه إلى أن الهلال الأحمر يمتلك أربعة فرق جوالة تجوب مناطق الريف المحرر بإدلب لتقديم الخدمات الصحية مجاناً للأهالي، حيث تضم هذه الفرق أطباء وممرضين يعملون لصالح الهلال، كما يمتلك عيادتين متنقلتين وعيادتين ثابتتين، فضلا عن مشاركة الفرع في كل حملات اللقاح التي تقام في الريف المحرر.