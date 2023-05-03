مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينياً بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها في مدن رام الله والبيرة والخليل وطولكرم.

وفي السياق نصبت قوات الاحتلال حواجز عدة على مداخل الخليل الشمالية وبلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ما تسبب في إعاقة مرورهم.

من جهة أخرى واصلت قوات الاحتلال إغلاق مدخل قرية شوفة جنوب شرق طولكرم بالسواتر الترابية لليوم الثاني على التوالي، ومنعت الفلسطينيين من المرور ما اضطرهم إلى سلوك طرق ترابية للوصول إلى المدينة والقرى المجاورة.