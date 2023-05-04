استقالة “الأب الروحي” للذكاء الاصطناعي من غوغل

استقال رجل يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الأب الروحي للذكاء الاصطناعي من وظيفته، محذّراً من المخاطر المتزايدة من التطورات في هذا المجال.

وبحسب “بي بي سي كندا”، أعلن جيفري هينتون، 75 عاماً، استقالته من غوغل في بيان لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال هينتون لبي بي سي إن بعض مخاطر برامج الدردشة الآلية “مخيفة للغاية”… “في الوقت الحالي،و هم ليسوا أكثر ذكاءً منا، بقدر ما أستطيع أن أقول. لكنني أعتقد أنهم قد يكونون كذلك قريباً”.

ومهدت أبحاث الدكتور هينتون الرائدة حول الشبكات العصبية والتعلم العميق الطريق لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية مثل ChatGPT.

أمّا في الذكاء الاصطناعي، الشبكات العصبية فهي أنظمة تشبه الدماغ البشري في الطريقة التي يتعلمون بها المعلومات ويعالجونها. إنها تمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من التعلم من التجربة، كما يفعل أي شخص. هذا يسمى التعلم العميق.

من جهته، قال مات كليفورد، رئيس وكالة الأبحاث المتقدمة والاختراع في المملكة المتحدة، إن إعلان الدكتور هينتون “يبرز المعدل الذي تتسارع به قدرات الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف: “هناك جانب إيجابي هائل من هذه التكنولوجيا، ولكن من الضروري أن يستثمر العالم بكثافة وعاجلة في أمان الذكاء الاصطناعي والتحكّم فيه”.