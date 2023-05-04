الجو ربيعي بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المنطقة الساحلية، بينما تكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل في باقي المناطق.

ووفقاً لتوقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو اليوم ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ يوم غد ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول خلال ساعات الليل إلى غائم لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات ربيعية متفرقة من المطر في المنطقة الشمالية الغربية والساحلية وأجزاء من المنطقة الجنوبية.