04, 05, 2023 - 6:06 مساءً

تنافس مثير في بطولة الجمهورية للفئات العمرية الصغيرة في الشطرنج

رياضة 

اختتمت مساء أمس في اللاذقية بـطولة الجمهورية للفئات العمرية من سن 6 إلى 20 سنة للإناث بـالشطرنج، التي أقامها اتحاد الشطرنج بالتعاون مع مدرسة آفاق المستقبل الخاصة.

رئيس اتحاد الشطرنج علي عبـاس أوضح لـ”البعث ميديا” أن البـطولة أقيمت وفق الدوري الكامل من سبـع وتسع جولات حسب الفئة، وشهدت مشاركة كبيرة من كافة المحافظات، مبيناً أن الاتحاد سيقيم بـطولة أخرى تنطلق اليوم وتستمر حتى 9 منه وهي لفئة الذكور ولنفس الأعمار بـالإناث.

وأضاف عبـاس: البطولة شهدت مستويات جيدة من اللاعبات وفي بعـض الأعمار لم يحسم صاحب المركز الأول إلا بـ الجولات الأخيرة، وسيعمد الاتحاد في الفترة المقبلة لدعوة اللاعبات اللواتي برزن بالبطولة لمعسكر من أجل تحضيرهم بشكل لائق استعداداً للمشاركات المقبلة.

يشار إلى نتائج البطولة جاءت على النحو التالي:

– فئة 6 سنوات وفق الدوري الكامل من 9 جولات: المركز الأول أسيل جندل من محافظة طرطوس بـ 7.5 نقطة، المركز الثاني جود بـدور من محافظة اللاذقية بـ6.5 نقطة،المركز الثالث ليا حورية من محافظة حمص بـ5.5 نقطة.

– فئة 8 سنوات وفق النظام السويسري من 7 جولات: المركز الأول شام الحمود من محافظة حماة بـ7 نقاط كاملة، المركز الثاني نور جربـوع من محافظة السويداء بـ 6 نقاط، المركز الثالث جمان حمادة من محافظة دمشق بـ4.5 نقطة.

– فئة 10 سنوات وفق النظام السويسري من 7 جولات: المركز الأول آية حسنو من محافظة حماة بــ7 نقاط كاملة، المركز الثاني جنى زيد من محافظة حماة بـ5 نقاط

المركز الثالث جوليا زهيرة من محافظة القنيطرة بـ5 نقاط.

– فئة 12 سنة وفق النظام السويسري من 7 جولات: المركز الأول جنى الجرف من محافظة حماة بـ5.5 نقطة، المركز الثاني جنى جامع من محافظة اللاذقية بـ5.5 نقطة، المركز الثالث تالا حسن من محافظة ريف دمشق بـ 5 نقاط.

– فئة 14 سنة وفق النظام السويسري من 7 جولات: المركز الأول سارة حسان من محافظة اللاذقية بـ6 نقاط ، المركز الثاني ماسة قبيلي من محافظة اللاذقية بـ 5.5 نقطة ، المركز الثالث جيسكا ديب من محافظة اللاذقية بـ 5 نقطة.

– فئة 16 عام سنة وفق النظام السويسري من 7 جولات: المركز الأول سارة زيدان من محافظة اللاذقية بـ6 نقاط، المركز الثاني مرام عيسى من محافظة حماة بـ5.5 نقطة ، المركز الثالث هيلدا وسوف من محافظة طرطوس بـ5 نقاط.

– فئة 18 سنة وفق النظام السويسري من 6 جولات: المركز الأول ندى الملا من محافظة حماة بـ5 نقاط، المركز الثاني صبـا نعوفي من محافظة حماة بـ4.5 نقطة المركز الثالث أليسار بدران من محافظة دير الزور بـ4 نقطة.

– فئة 20 سنة وفق نظام الدوري الكامل من 7 جولات: المركز الأول زينة سلمان من محافظة طرطوس بـ7 نقاط كاملة، المركز الثاني باتيل كجة جيان من محافظة حلب بـ5 نقطة، المركز الثالث حنين قنوع من محافظة حماة بـ4.5 نقطة.

البعث ميديا- عماد درويش

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