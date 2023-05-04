04, 05, 2023 - 6:06 مساءً

خطوات بسيطة لحماية دردشات “واتسآب” من التجسس

علوم وتكنولوجيا 

يفضّل البعض استخدام تطبيق واتسآب عبر الكمبيوتر من خلال موقع “WhatsApp Web” نظراً لسهولة استخدام لوحة المفاتيح وعدم الرغبة في اللجوء إلى الهاتف دائماً.

لكن هذا ينطوي على بعض المخاطر، إذا يمكن للغير أن يطلع على كل الدردشات التي أجريتها عبر واتسآب.

في البداية من أجل تسجيل الدخول إلى تطبيق واتساب عبر الكمبيوتر، تحتاج لهاتفك الذي تستخدمه عليه التطبيق والدخول عبر المتصفح إلى موقع web.whatsapp.com الذي يطلب منك مسح رمز QR-Code الذي يظهر على الشاشة من خلال كاميرا الهاتف، وبذلك تسمح للتطبيق بالوصول إلى الكاميرا لتفعيل رمز QR وبعد تسجيل الدخول إلى التطبيق تظهر كل الدردشات على شاشة الكمبيوتر.

وهذا يعني أن كل من يصل إلى هاتفك وهو مفتوح يمكنه الدخول إلى حسابك على واتسآب عبر الكمبيوتر من خلال مسح رمز QR وبالتالي الاطلاع على كل دردشاتك، ولا تستغرق العملية سوى دقائق قليلة جدا تكون خلالها بعيداً عن هاتفك، حسب موقع “تك بوك Tecbook” الألماني التقني.

لذلك من المهم ألا تترك هاتفك غير مقفل في متناول الآخرين، وأن تسجل الخروج من التطبيق على الكمبيوتر بعد الانتهاء من استخدامه.

من خلال عدة خطوات بسيطة تحمي نفسك ودردشاتك من فضول وتجسس الآخرين عليك، وأول وأهم خطوة في هذا المجال هي تسجيل الخروج من التطبيق بعد الانتهاء من استخدامه عبرWhatsApp Web  سواء على الكمبيوتر العادي أو اللابتوب أو اللوحي، ولا تبقي تطبيق واتساب مفتوحاً سوى على هاتفك.

وبالذهاب إلى قائمة إعدادات التطبيق على الهاتف يمكنك أن تعرف متصفحات الانترنت التي سجلت الدخول منها إلى التطبيق عبر موقع WhatsApp Web وتاريخ الدخول أيضاً، ومن هناك أيضاً يمكنك تسجيل الخروج من التطبيق من كل الأجهزة الأخرى التي استخدمتها.

كما يمكنك تسجيل الخروج من تطبيق واتساب على الكمبيوتر WhatsApp Web من خلال المتصفّح مباشرة، حسب موقع “تك بوك”. بالإضافة إلى ذلك استخدم دائما كلمة سر لفتح هاتفك، ولا تجعل فتحه واستخدامه ممكناً بدون إدخال كلمة السر.

ومن المهم أيضاً أن تفكر ملياً قبل ترك هاتفك وأسرارك وخصوصياتك بين يدي غيرك حتى من تثق بهم تماماً، ففي النهاية السر يبقى سراً.

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