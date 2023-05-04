الخارجية: قيام النظام الأوكراني باستهداف الكرملين عمل إرهابي وتصرف أحمق

أدانت سورية بقوة قيام النظام الأوكراني باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة، مؤكدة دعم حق روسيا في الدفاع عن نفسها إزاء مثل هذه الهجمات الإرهابية الخطيرة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في حسابها على موقع تويتر اليوم: “تدين سورية بقوة قيام النظام الأوكراني الذي تديره الولايات المتحدة وحلفاؤها باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة، وتَعده عملاً إرهابياً وتصرفاً أحمق”.

وأضافت الوزارة: “تدعم سورية حق روسيا في الدفاع عن نفسها إزاء مثل هذه الهجمات الإرهابية الخطيرة، وضمان عدم تكرارها”.