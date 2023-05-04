فنزويلا تدين الهجوم الأوكراني على الكرملين

أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الهجوم الإرهابي لنظام كييف بطائرات مسيرة على الكرملين، معبراً عن التضامن مع روسيا شعباً وحكومة.

وقال مادورو في بيان نشرته الخارجية الفنزويلية إنه يعبر عن إدانته الكاملة للمحاولة البائسة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف مادورو “إن جمهورية فنزويلا البوليفارية تعبر عن تضامنها الكامل مع روسيا شعباً وحكومة في ظل هذه الأحداث، وتأمل بأن الأجهزة المعنية ستحاسب منفذي ومدبري هذا الهجوم”.

وأشاد بعمل الأجهزة الأمنية الروسية التي تمكنت من التصدي للطائرتين المسيرتين اللتين استهدفتا قصر الكرملين بقصد محاولة اغتيال الرئيس بوتين.