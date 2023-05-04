منظمة طلائع البعث تقيم “المهرجان السادس لأغنية الطفل العربي السوري”

أقامت منظمة طلائع البعث، صباح اليوم الخميس، في مسرح الحمرا بدمشق، “المهرجان السادس لأغنية الطفل العربي السوري” وذلك تحت شعار: “غنّوا مع الأطفال”، وبمشاركة عدد كبير من الرفاق الطليعيين من مختلف المحافظات السورية.

الرفيق اللواء ياسر الشوفي، عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي وخلال كلمة له في افتتاح المهرجان، عبّر عن فخره بما ينقشه أبناء منظمة طلائع البعث في صفحات دفتر الوطن، مبيناً أنّ الكلمات الني نسجوها مع الألحان تعبر عن عمق محبتهم لهذا البلد وهذا يؤكّد أن هناك أمل كبير للمستقبل. وأضاف الشوفي مخاطباً الرفاق الطليعيين: “لقد اجتهدتم فأبدعتم، وكان لإبداعكم لبنة في هذا الوطن، وأنتم تعلمون أنّ الوطن ينتظركم، لأنكم جيل المستقبل الذي سيؤتمن على راية الوطن”.

وأشار الرفيق الشوفي بالدور الكبير للأسرة التي ساهمت بشكل كبير في غرس الحالة الوطنية التي ظهرت لدى الرفاق الطليعيين، لافتاً إلى الجهود المبذولة لكل شركاء منظمة طلائع البعض وخاصة وزارة التربية التي تحرص دائماً أن تكون مساهمتها فاعلة في كل نشاطات المنظمة.

بدوره، قال وزير التربية الرفيق دارم طباع: “من أراد أيرى المستقبل يأتي إلى منظمة طلائع البعث”، معلناً عن تقديم الوزارة جائزة بقيمة مليون ليرة سورية للفائز الأول في المهرجان.

ومن جهته، بين رئيس المنظمة الرفيق عزت عربي كاتبي، أنّ المهرجان وبما يحتويه من مواهب يؤكد على استمرار المنظمة في اكتشافها ووضعها في الطريق الصحيح.