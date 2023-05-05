الذهب لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية خلال شهرين

استقرت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية في قرابة شهرين، إذ عززت آمال وقف رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، ومخاوف القطاع المصرفي شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وذكرت رويترز أنه لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، وسجل 2048.81 دولارا للأوقية، لكنه صعد بنحو ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2057.10 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 26 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1042.15 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1456.73 دولاراً للأوقية.