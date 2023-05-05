06, 05, 2023 - 1:07 صباحًا

“لوحات ضد الجمهور”سبهان آدم في “جوليا دومنا”

ثقافة وفن 

ليست مراعاة مشاعرك كمتلق، من أولويات التشكيلي السوري سبهان آدم، التي يضعها عند اشتغاله على مشروع فني، بل قد يكون العكس هو تماما ما يريده.

وإن كانت الصدمة من عوامل التأثير النوعية في الفنون عموما، فإنها عند آدم تأخذ طابعا دراميا، إذ أنه صاحب شخصيات مكتملة لجهة حملها المعنى، الذي يريد أيصاله من خلالها، كما أنها في حوار مفتوح مع بقية الشخصيات الحاضرة في لوحات معرضه المقام حاليا في صالة جوليا دومنا للفنون، وهذا الحوار المنسوج من تداعيات وأفكار سبهان آدم، من هواجسه ورؤاه، أحلامه وكوابيسه، ذاكرته ونسيانه، تقوم فيه مجموعة العناصر الفنية المكونة للوحاته، إن كان على المستوى اللوني المشبع والنافر، وأيضا على مستوى التكوينات الغرائبية التي تشكل القوس الأول من دائرة الانطباع الأول، عن مروحة الاحتمالات التي يضعها المتلقي، وهو قد بدأ بتلمس خيوط الحكاية الدائرة بين الشخصيات المطلة من لوحات المعرض، ما سيعيده لقراءة مختلفة لوجهة نظر الفنان، الذي يصول ويجول في عالمه، مبتكرا مفرداته التعبيرية، التي تنفعل عن مستوى فني قريب، ومستوى نفسي، قريب أيضا، لكن فيه كل صفات التواري.

ثبتت ألوان الخلفيات للجداريات السبع، بينما نفر اللون مع التشكيل، من الأرضية أو العمق المتخيل، كما لو أن الشخصيات دخلت في حالة حوار مع الجمهور أيضا، حوار بلهجة حادة، وبأدوات حادة أيضا، تستفز النظر الذي يحاول أن يجمع ويحصر صورة منطقية عند المتلقي، عن مفردات لا منطقية بالنسبة للوعي، وهذا الخيار، هو المنطقة الأكثر رحابة عند آدم، التي يتفنن في جعلها بؤرة تصعيد نفسي استفزازي، مستمر، لا ينتهي مفعولها عند الخروج من باب المعرض.

المعرض الذي افتتح للزوار، منذ بضعة أيام، تضمن على سبع جداريات، رفع آدم في فراغها أعمدة للخيال، فهذا جوهر موضوعه الفني، ومن انعكاسات رؤيته للفن وطبيعته، دوره، في محاولة تشكيلية لا إحصاء لعددها، من محاولات الفن، والرسم بشكل خاص، لجعل الخيال ممكنا ومتاحا، ومن هنا تأتي الفرادة ويورق الاختلاف، سواء كان هذا محط إعجاب أو العكس، فالإعجاب ليس ما يطمح إليه آدم ولا أي فنان على كل حال، واشتغاله على جعل الخيال، هو العراب الفعلي للجداريات السبع، يُخبر عن فنان لا يخشى من أن يُظهر اسوأ ما يتوقعه في نفسه كإنسان، في رسومه، طالما أن الخيال هو من أوحى إليه بهذا، ولا يخشى أن يقدم نقده اللاذع أيضا، لما يتجنب التشكيل السياحي الخوض فيه.

المعرض مستمر لغاية 11/6/2023 وهو تجربة مختلفة على المستوى البصري بشكل خاص.

تمّام بركات

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