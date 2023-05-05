مادورو وقديروف يدينان الاعتداء الأوكراني على الكرملين

أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو محاولة الهجوم الأوكراني أمس الأول على الكرملين، معربا عن تضامن بلاده الكامل مع روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الكرملين قوله في بيان: إن مادورو أعرب في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عن إدانة كراكاس الشديدة للمحاولة التي قام بها نظام كييف، لضرب أراضي الكرملين بطائرات دون طيار.

وأعرب مادورو بالنيابة عن شعب فنزويلا عن مشاعر التضامن والدعم الكاملين مع روسيا.

كما ناقش الرئيسان حسب البيان قضايا الساعة في تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات الإنسانية والتجارية والاقتصادية والطاقة، واتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

وفي السياق ذاته أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن الاعتداء الأوكراني على الكرملين يمثل هجوما على الرئيس والدولة والشعب الروسي بأسره، مشيراً إلى أن الرد سيكون “حاسماً ودقيقاً”.

وأضاف قديروف: “تتمثل إحدى مهام روسيا وحلفائها في استعادة مؤسسات العدالة العالمية حتى تصبح محايدة ومستقلة مرة أخرى، ووضع حد للقطبية الأحادية في العالم”، لافتاً إلى أن محاولة الاعتداء على الكرملين لن تغير مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما أعرب قديروف عن تقديره “لضبط النفس وحكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لم يستسلم لهذا الاستفزاز وتعامل مع الوضع بحكمة”، مضيفاً: إن “الضالعين في هذا الاستفزاز سيواجهون العقاب الذي يستحقونه”.

وكانت القوات الروسية تصدت أمس الأول لطائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مباني الكرملين، فيما أكدت الرئاسة الروسية أن موسكو سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بإجراءات مناسبة.