05, 05, 2023 - 6:01 مساءً

نيبينزيا يسخر من دعوات حرمان روسيا من رئاسة مجلس الأمن

دولي-سياسة 

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الدعوات التي أطلقتها بعض الدول لحرمان روسيا من حقها في رئاسة مجلس الأمن الدولي، وتسليمها إلى طرف آخر سخيفة ومثيرة للسخرية.

وشغلت روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في نيسان الماضي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نيبينزيا قوله: إن كل الأمور سارت خلال الرئاسة الروسية للمجلس كما هو مخطط لها تماما، وتم عقد جميع الأحداث وفقاً للخطة والبرنامج المقرر.

وأضاف نيبينزيا: “ما يهم في الأمر هو أن رئاسة المجلس مرت دون مشاكل رغم المحاولات السخيفة من قبل بعض الدول لاتهامنا بأنه يمكننا إساءة استخدام الرئاسة، وأن رئاستنا يجب أن تنتقل إلى طرف آخر لأن روسيا كما يزعمون ليست مؤهلة لقيادة مجلس الأمن”، مضيفاً: “إن مثل هذه الدعوات تتعارض مع كل القواعد التي يمكن تصورها”.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي هو هيكل دائم للأمم المتحدة يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، وهو مكون من خمس دول دائمة العضوية تمتلك حق النقض “الفيتو”، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا، إضافة إلى عشرة أعضاء مؤقتين يتم انتخابهم لمدة سنتين، ويتم التناوب على رئاسة مجلس الأمن بين الدول شهرياً.

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