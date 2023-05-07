الجو بين الصحو والغائم جزئياً ومائل للبرودة ليلاً

تواصل درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 7 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مائلاً للبرودة ليلاً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر وتكون مصحوبة بالرعد أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز سرعتها 55 كم/ساعة تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً: يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والقلمون، ودرجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات.