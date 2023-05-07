الخوف الشديد…كيف تتعامل معه؟

يمكن أن تؤدي النوبة المفاجئة من الخوف الشديد إلى ردود فعل جسدية شديدة.

قد تعتقد أنك قد تفقد السيطرة على جسدك، أو تصاب بنوبة قلبية أو حتى تشعر بأنك تموت.

ما هي علامات الخوف الشديد؟

▪ ارتجاف.

▪ تعرق.

▪ جفاف في الفم.

▪ غثيان.

▪ دوخة.

▪ أفكار غير منتظمة.

▪ ضيق في التنفس.

▪ احساس بالاختناق.

▪ ضربات قلب سريعة وغير منتظمة.

▪ وخز أو تنميل في اليدين أو القدمين.

كيف تساعد شخص يعاني من خوف شديد؟

كن حاضراً.

حاول البقاء والتواجد معه.

طمأن الشخص بإنك لن تغادر فجأة.

حافظ على هدوئك وتنفس ببطء.

يمكنك لمس الشخص، مثل إمساك يده، إذا كان موافقاً على ذلك.

ماذا يمكنني أن أقول له /لها؟

اسأل عما يحتاجه الشخص (ماء، الانتقال إلى مكان أكثر هدوءاً….).

تحدث إلى الشخص باستخدام جمل قصيرة وبسيطة، تواصل مع الشخص باستخدام اسمه.

اطلب من الشخص إبقاء قدميه على الأرض وإبقاء عينيه مفتوحتين قدر الإمكان.

أخبره أن نوبة الخوف الشديد لا تدوم طويلاً وستنخفض المشاعر الشديدة بعد بضع دقائق.

اطلب من الشخص أن يتنفس معك ببطء.

ساعد الشخص على استعادة تركيزه من خلال تمرين بسيط (عد تنازلياً بثلاث مرات من 100، قم بتسمية كل الأشياء التي تراها).

انخرط في محادثة خفيفة معهم، إلا إذا كانوا يفضلون عدم التحدث.

الإحالة إلى أقرب نقطة رعاية صحية، إذا كان الشخص لايشعر بتحسن أو يزداد سوءاً.

كيف تتعامل مع خوفك الشديد؟

تنفس ببطء:

شهيق من خلال الأنف مع العد من 1 إلى 5. زفير من خلال الفم مع العد من 1 إلى 5.

أخبر نفسك:

أنا بحاجة لمواصلة التنفس ببطء، هذا مجرد قلق. سأكون أفضل قريباً.

ركز تفكيرك على: تسمية كل الأشياء التي تراها:

التقاط شيء ووصفه بالتفصيل. صف لونه وملمسه ووزنه ورائحته وأي صفات أخرى تلاحظها.

تهجئة اسمك بالكامل، وأسماء ثلاثة أشخاص آخرين بالعكس.

النشاط الجسدي: