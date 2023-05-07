“زيارة مغترب”.. لمساعدة السوريين في السودان المتخلفين عن خدمة العلم

متابعة لجهود الحكومة السورية على مساعدة المواطنين السوريين المقيمين في السودان، بينت وزارة الخارجية والمغتربين أنه يمكن للمواطنين السوريين المتخلفين عن خدمة العلم التقدم بطلبات “زيارة مغترب” من أي بعثة سورية في الخارج، أو من النافذة الواحدة في وزارة الخارجية والمغتربين، أو من المكاتب القنصلية في المحافظات.

ولفتت الوزارة، على صفحتها على فيسبوك، أنه يمكن للمغتربين السوريين في السودان المتواجدين حاليا في سورية بموجب موافقات “زيارة مغترب” مسبقة، مراجعة وزارة الخارجية أو المكاتب القنصلية في المحافظات لتمديد الزيارة.